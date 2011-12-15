〔东京美债〕10年期公债收益率跌至三周低位,行情波动料更加剧烈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月15日电---美国10年期公债周四在亚洲市场小幅上扬,扩大海外市场的涨势;美国较长期公债收益率(殖利率)上日下滑至三周低点,因对欧债危机的担忧推动避险买盘.
指标10年期公债US10YT=RR涨6/32,收益率约达1.884%,突破本月区间约2.17-1.95%的下端.收益率受到11月23日低位1.8723%的支撑.若跌落,将跌至10月初以来最低水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。