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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:40 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率跌至三周低位,行情波动料更加剧烈

路透东京12月15日电---美国10年期公债周四在亚洲市场小幅上扬,扩大海外市场的涨势;美国较长期公债收益率(殖利率)上日下滑至三周低点,因对欧债危机的担忧推动避险买盘.

指标10年期公债US10YT=RR涨6/32,收益率约达1.884%,突破本月区间约2.17-1.95%的下端.收益率受到11月23日低位1.8723%的支撑.若跌落,将跌至10月初以来最低水准.

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