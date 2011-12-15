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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:56 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.7%,弃守25日移动均线支撑位(更新版)

(新增细节)

* 日经指数跌落25日均线,静观西班牙标债结果

* 船运类股在主板领跌,因波罗的海指数下滑

* 奥林巴斯重新发布财报後跌逾20%

路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四跌至两周最低收盘水准,击穿25日移动均线关键支撑位;投资者在等待今日盘中稍後的西班牙债券标售,以便从中寻找欧洲能否解决债务危机的最新线索.

丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)重挫逾20%,周三该公司发布过去五年修正後的财务报表,显示资产负债表缩水11亿美元.

交易商表示,日本央行可能买进上市交易基金(ETF),作为提振流动性计画的一环,但仅提供有限的支持力度.

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