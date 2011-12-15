〔日本股市〕日经指数收跌1.7%,弃守25日移动均线支撑位(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数跌落25日均线,静观西班牙标债结果
* 船运类股在主板领跌,因波罗的海指数下滑
* 奥林巴斯重新发布财报後跌逾20%
路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四跌至两周最低收盘水准,击穿25日移动均线关键支撑位;投资者在等待今日盘中稍後的西班牙债券标售,以便从中寻找欧洲能否解决债务危机的最新线索.
丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)重挫逾20%,周三该公司发布过去五年修正後的财务报表,显示资产负债表缩水11亿美元.
交易商表示,日本央行可能买进上市交易基金(ETF),作为提振流动性计画的一环,但仅提供有限的支持力度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。