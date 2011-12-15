〔外汇期权〕欧元/美元一个月期权波动率走低,三个月及一年期持坚-IFR

IFR伦敦12月15日电---今日焦点为瑞士央行决议.在此同时,1.2500则有一些障碍.Gamma数值居高不下,一周期报16.0%,一个月期报约10.0%.

欧元/美元在昨日触及多月来低点1.2945後终於回到1.3000上方.一个月期价平期权波动率一度来到15.05%,目前报14.8%,三个月期和一年期持坚,分别报在15.8%及16.0%附近.一个月期/delta值0.25的期权风险逆转指标(RR)报2.6%,偏向于欧元卖权.

英镑仍获得支撑,等待0930GMT公布的英国零售销售数据.一个月期欧元/英镑波动率自从上周尾段触及8.0%的八个月新低後,已经上升1个百分点,这是受到现汇跌至10个月新低的影响.

澳元/美元波动率变化不大,尽管在本周现汇走跌,市场下档仍做多.一个月期价平期权波动率周一至周三在16.5-16.8%之间交投,但之後报在16.0%.一个月期/delta值0.25的期权风险逆转指标(RR)自3.75%下跌至3.5%,偏向澳元卖权.

一个月期美元/日圆波动率在海外市场平近期触及的四年低点7.8%,且料进一步下滑,因实际波动率处於更低水准.一个月期RR报0.05%,偏向日圆卖权.(完)