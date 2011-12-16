〔背景资料〕台湾与国际DRAM厂商比较一览表

(本背景资料可搭配阅读"《台湾产业分析》DRAM业廿年黄粱梦觉,明年面临生死抉择"[ID:nCT0426060]) 路透12月16日电---台湾发展动态随机存取记忆体(DRAM)近20年来,却因先天不良且後天失调而 节节败退,截至今年第三季合计市占率已仅余约5%,股价更是大幅缩水. 以下为台湾与国际DRAM厂商细节一览,并加入全球逻辑晶片代工龙头台积电做一对照: 股价净值比 股东权益报 当前会计年度每股 12月15日收盘价 今年来股价 市值(百万美元) (P/B) 酬率%(ROE) 获利(EPS)预估 涨跌% 茂德 5387.TWO 0.10 -142.90 -- -- -84.0 28.60 力晶 5346.TWO 0.14 11.58 0.23台币 0.83台币 -85.0 159.43 瑞晶 4932.TWO 0.46 26.48 -- 7.30台币 -61.3 715.94 南科 ( 2408.TW ) 0.90 -46.35 -8.98台币 1.87台币 -87.9 968.54 华亚 3474.TW 0.42 -20.01 -4.58台币 4.31台币 -68.6 1,301.37 三星 ( 005930.KS ) 2.22 16.58 91,249韩圜 1,015,000韩圜 +9.6 145,172.46 海力士( 000660.KS ) 1.66 32.41 191韩圜 22,750韩圜 -4.8 11,695.00 美光 ( MU.O ) 0.64 1.97 0.2美元 5.55美元 -32.0 5,382.27 尔必达6665.T 0.41 0.73 -355.19日圆 404日圆 -54.8 1,488.24 台积电( 2330.TW ) 3.36 28.15 5.15台币 72.5台币 +4.9 63,856.23 注: 1.资料为截至12月15日数据,资料来源为汤森路透. 2.茂德自9月6日起已停止交易,9月5日收盘价为0.34台币.(完) 参看DRAM相关新闻,请点选["DRAM"-CMN] --记者 张雅菁; 审校 张喜良