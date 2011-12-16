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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:51 BJT

〔背景资料〕台湾与国际DRAM厂商比较一览表

(本背景资料可搭配阅读"《台湾产业分析》DRAM业廿年黄粱梦觉,明年面临生死抉择"[ID:nCT0426060])

  路透12月16日电---台湾发展动态随机存取记忆体(DRAM)近20年来,却因先天不良且後天失调而
节节败退,截至今年第三季合计市占率已仅余约5%,股价更是大幅缩水.

  以下为台湾与国际DRAM厂商细节一览,并加入全球逻辑晶片代工龙头台积电做一对照:

                   股价净值比 股东权益报  当前会计年度每股 12月15日收盘价  今年来股价  市值(百万美元)
                    (P/B)     酬率%(ROE)  获利(EPS)预估                     涨跌%
  茂德  5387.TWO   0.10     -142.90         --                --           -84.0         28.60
  力晶  5346.TWO   0.14       11.58        0.23台币         0.83台币       -85.0        159.43
  瑞晶  4932.TWO   0.46       26.48         --              7.30台币       -61.3        715.94
  南科  (2408.TW)    0.90      -46.35       -8.98台币         1.87台币       -87.9        968.54
  华亚  3474.TW    0.42      -20.01       -4.58台币         4.31台币       -68.6      1,301.37
  三星  (005930.KS)  2.22       16.58      91,249韩圜     1,015,000韩圜       +9.6    145,172.46
  海力士(000660.KS)  1.66       32.41         191韩圜        22,750韩圜       -4.8     11,695.00
  美光  (MU.O)       0.64        1.97         0.2美元         5.55美元       -32.0      5,382.27
  尔必达6665.T     0.41        0.73     -355.19日圆          404日圆       -54.8      1,488.24
  台积电(2330.TW)    3.36       28.15        5.15台币         72.5台币        +4.9     63,856.23

  注: 1.资料为截至12月15日数据,资料来源为汤森路透. 
      2.茂德自9月6日起已停止交易,9月5日收盘价为0.34台币.(完)

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  --记者 张雅菁; 审校 张喜良

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