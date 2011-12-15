版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 17:06 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,证券业买超5.5亿台币

路透台北12月15日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 14.50 20.50 -6.00

票券业 1.50 1.00 +0.50

证券业 16.00 10.50 +5.50(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐