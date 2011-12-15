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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 17:32 BJT

《外汇动态》欧元涨势尚未对空头构成伤害,市场仍空单满布

0852GMT---欧元兑美元EUR=涨势尚未对空头市场造成伤害.在伤害发生之前,多数市场人士将坚守空头仓位.

由於1.30388之前的停止单已经获得满足,多位交易商称下单情形显示卖价已经拉高至1.3050-1.3100之前,而停止单则设在1.3100上方.

1.3150上方有庞大的停止单,尽管如此,可能需要突破21日均线位置1.3333才能真正扭转空头氛围.

1.3000及12月16日将有大量位於1.2900的电子期权到期,预料也将在短期产生磁吸效应.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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