《外汇动态》欧元涨势尚未对空头构成伤害,市场仍空单满布

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0852GMT---欧元兑美元EUR=涨势尚未对空头市场造成伤害.在伤害发生之前,多数市场人士将坚守空头仓位.
由於1.30388之前的停止单已经获得满足,多位交易商称下单情形显示卖价已经拉高至1.3050-1.3100之前,而停止单则设在1.3100上方.
1.3150上方有庞大的停止单,尽管如此,可能需要突破21日均线位置1.3333才能真正扭转空头氛围.
1.3000及12月16日将有大量位於1.2900的电子期权到期,预料也将在短期产生磁吸效应.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选