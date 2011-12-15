《外汇动态》欧元兑瑞郎在瑞士央行决议出炉後走跌,於日低附近徘徊

0915GMT--欧元兑瑞郎EURCHF=R下跌0.7%至1.2275瑞郎,此前瑞士央行维持欧元/瑞郎干预底限於1.20瑞郎後,欧元一度跌至1.2255瑞郎的低点.

"部分市场人士预期瑞士央行一定会将底限调高至1.25瑞郎,因此他们做多欧元/瑞郎."一名驻伦敦的交易商表示."但瑞士央行决议结果相当中性,因此触发了一些停止单."

他指出,传言在1.2255有大量的买单,而欧元/瑞郎可能在1.2255/1.2300附近稳定下来.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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