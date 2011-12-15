《外汇动态》瑞典央行料继欧洲央行及挪威央行之後降息--SEB

0929GMT--瑞典经济持续扩张,但瑞典北欧斯安银行(SEB)称,瑞典央行下周可能面临调降附买回利率的压力;该行在6月时将此一指标利率调升至2.0%.

"上周欧盟峰会有些进展,但这些措施仍待执行."SEB分析师团队在一份报告中指出.

他们指出,银行间拆款与放款之间的利差仍高,且上周进一步上升."到最後,欧洲及挪威央行降息令瑞典央行采取行动的压力升高.

他们提到,其它肯定有助於解决银行间市场问题的措施,包括让银行业者有机会以担保债券作为担保品向瑞典央行借款.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]