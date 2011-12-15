《外汇动态》瑞典央行料继欧洲央行及挪威央行之後降息--SEB

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0929GMT--瑞典经济持续扩张,但瑞典北欧斯安银行(SEB)称,瑞典央行下周可能面临调降附买回利率的压力;该行在6月时将此一指标利率调升至2.0%.
"上周欧盟峰会有些进展,但这些措施仍待执行."SEB分析师团队在一份报告中指出.
他们指出,银行间拆款与放款之间的利差仍高,且上周进一步上升."到最後,欧洲及挪威央行降息令瑞典央行采取行动的压力升高.
他们提到,其它肯定有助於解决银行间市场问题的措施,包括让银行业者有机会以担保债券作为担保品向瑞典央行借款.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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