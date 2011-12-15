〔新闻稿〕台湾南亚科技评等展望由"稳定"调为"负向"--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司12月15日发布的新闻稿)

评等行动

中华信用评等公司（中华信评）今天将南亚科技股份有限公司（南亚科技）(2408.TW)长期企业信用评等的评等展望由「稳定」调为「负向」。同时，中华信评并确认南亚科技的长期企业信用评等为「twBBB+」，短期企业信用评等为「twA-3」，该公司无担保公司债的债务发行评等为「twBBB」。

评等理由

此次评等展望的调整系反映：中华信评预期，尽管以台湾塑胶工业股份有限公司（台塑；twAA-／负向／twA-1+）为首的台塑关系企业（Formosa Plastics Group）才刚在2011年11月底完成对南亚科技增资新台币300亿元的行动，但南亚科技目前非常弱的获利率表现与现金流量状态，可能会使该公司未来一年的财务杠杆操作比率持续维持在非常高的水准。DRAM（动态随机存取记忆体）价格在过去三季中的大幅滑落，已使南亚科技2011年前三季出现规模新台币240亿元的营运亏损。且在此之前，该公司已经连续三年呈现营运亏损状态。南亚科技2011年9月底时的借款对资本比，已自2010年年底时的65.2%，大幅升高至92.9%的水准。

中华信评预期，虽然主要的DRAM制造商已经采取大幅减产的行动，但DRAM价格在未来二至三季中可能仍将持续受压。疲弱的全球经济情势，与来自对DRAM需求相对较少的平板电脑与智慧型手机等的竞争，已使全球市场对个人电脑的需求量转弱。再者，泰国发生严重水患导致的硬碟供应短缺问题，也使个人电脑的供应链出现中断现象，并进一步减少了市场对DRAM的需求。

另外，中华信评认为，南亚科技持续减小的市占率与相对较领导业者落後的制程技术，可能会使该公司冀望其能迅速提升获利能力的努力受阻。过去几季中，南亚科技在全球DRAM市场中的占有率已经下降，因为该公司相对偏弱的制程处理与产品技术，已经造成其生产成本偏高，且无法在快速成长的行动装置DRAM部门中拓展业务。南亚科技近来已加快了技术升级的脚步，且已提高了其在特殊应用DRAM产品方面的营收比重。不过，中华信评并不预期，南亚科技将可因此在未来的二至三季中显着提升其市占率与成本竞争力。

南亚科技评等获确认系反映：中华信评认为，台塑关系企业将会继续对南亚科技提供财务支援，以协助其支应流动性需求与重要的资本支出所需。台塑关系企业已於2011年11月底再次对南亚科技增资新台币300亿元；前次增资则是在2010年下半年，金额为新台币99亿元。抵销南亚科技评等优势的因素则包括：全球DRAM产业的景气波动大与产品具标准化等特性（其中包括高资本密集与技术演变快速等），以及该公司较高的客户与产品集中性，以及其财务杠杆比率偏高等。

流动性

南亚科技的短期企业信用评等为「twA-3」。中华信评认为，就支应未来12个月的支出所需来看，南亚科技的流动性稍弱。中华信评对南亚科技流动性结构的看法，包括以下几点：

• 中华信评预期，南亚科技未来12个月的流动性来源（包括现金、流动性金融资产与来自本业之现金流量），将不到其流动性用途（资本支出、现金股利、营运资金需求与偿还到期借款）的1.2倍，因为该公司的现金流量已为负数，且在前述期间内将到期的债务规模也颇为庞大。

• 中华信评预期，南亚科技的流动性用途将持续超过其流动性来源所能支应之规模。

评等展望

「负向」的评等展望系反映：中华信评预期，不景气期间的持续拖长将会使南亚科技的获利率持续受压，而连续的营运亏损也将进一步削弱该公司的财务杠杆操作能力。

若南亚科技无法恢复其获利能力进而导致其财务杠杆比大幅升高，或若该公司的流动性出现严重恶化，则中华信评可能会调降南亚科技的评等。可能导致前述状况的因素包括：南亚科技制程转换的时程发生非预期性的延宕、或台塑关系企业提供的财务支援不足等。然若南亚科技能明显改善其获利率与现金流量，并将其财务杠杆比持续控制在一定水准之下，则中华信评可能会将该公司评等的评等展望调回「稳定」。可能导致前述状况的因素包括：市场情势改善，或若该公司的技术竞争力获得提升，使该公司的市占率能再度扩大。(完)