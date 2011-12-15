〔新闻稿〕台湾华亚科技评等展望由"稳定"调为"负向"--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司12月15日发布的新闻稿)

评等行动

中华信用评等公司（中华信评）今天将华亚科技股份有限公司（华亚科技）3474.TW长期企业信用评等的评等展望由「稳定」调为「负向」。同时，中华信评并确认华亚科技的长期企业信用评等为「twBBB+」，短期企业信用评等为「twA-3」，该公司无担保公司债的债务发行评等为「twBBB」。

评等理由

此次评等展望的调整系反映：中华信评预期，尽管华亚科技已有增资规划，但该公司目前非常弱的获利率表现，可能会使其未来一年的财务杠杆操作比率持续维持在相当高的水准，同时其现金流量保障措施持续维持在相对较弱的水准。DRAM（动态随机存取记忆体）价格在过去三季中的大幅滑落，已使华亚科技2011年前三季出现规模新台币142亿元的营运亏损。受此影响，该公司2011年9月底时的借款对资本比，已自2010年年底时的57.3%，升高至61.7%的水准。

中华信评预期，虽然主要的DRAM制造商已经采取大幅减产的行动，但DRAM价格在未来二至三季中可能仍将持续受压。疲弱的全球经济情势，与来自对DRAM需求非常少的平板电脑与智慧型手机等的竞争，已使全球市场对个人电脑的需求量转弱。再者，泰国发生严重水患导致的硬碟供应短缺问题，也使个人电脑的供应链出现中断现象，并进一步减少了市场对DRAM的需求。

另外，中华信评认为，华亚科技有限的市占率与相对较领导业者落後的制程技术，可能会使该公司希望能迅速提升其获利能力的努力受阻。过去几季中，华亚科技在全球DRAM市场中的占有率已经下降，因为该公司较落後的制程处理与产品技术，已经造成其生产成本偏高，且无法在快速成长的行动装置DRAM部门中拓展业务。华亚科技近来已加快了技术升级的脚步，且已提高了其在特殊应用DRAM产品方面的营收比重。不过，中华信评并不预期，华亚科技将可因此在未来的二至三季中显着提升其市占率。

华亚科技评等获确认系反映：中华信评认为，以台湾塑胶工业股份有限公司（台塑；twAA-／负向／twA-1+）为首的台塑关系企业（Formosa Plastics Group）将会继续对华亚科技提供财务支援，以协助其支应流动性需求与重要的资本支出所需。 另外，华亚科技的评等结果亦持续反映该公司独特的晶圆代工营运模式，使其得以维持较其它DRAM业者为高的折旧及摊提前营业利益率表现。抵销华亚科技评等优势的因素则包括：全球DRAM产业的景气波动大与产品具标准化等特性（其中包括高资本密集与技术演变快速等），以及该公司较高的客户与产品集中性，与其财务杠杆比率偏高等。

流动性

华亚科技的短期企业信用评等为「twA-3」。中华信评认为，就支应未来12个月的支出所需来看，华亚科技的流动性稍弱。中华信评对华亚科技流动性结构的看法，包括以下几点：

• 中华信评预期，华亚科技未来12个月的流动性来源（包括现金、流动性金融资产与来自本业之现金流量），将不到其流动性用途（资本支出、现金股利、营运资金需求与偿还到期借款）的1.2倍，因为该公司的现金流量已不足，且在前述期间内的债务支出将颇为庞大。

• 中华信评预期，华亚科技的流动性用途将持续超过其流动性来源所能支应之规模。

评等展望

「负向」的评等展望系反映：中华信评预期，不景气期间的持续拖长将会使华亚科技的获利率持续受压，而连续的营运亏损也将削弱该公司的现金流量保障措施，并升高其杠杆比率。

若华亚科技无法恢复其获利能力进而导致其杠杆比大幅升高，或若该公司的流动性出现严重恶化，则中华信评可能会调降华亚科技的评等。可能导致前述状况的因素包括：华亚科技制程转换的时程发生非预期性的延宕、或台塑关系企业提供的财务支援不足等。反之，若华亚科技能明显改善其获利率与现金流量，并将其杠杆比持续控制在一定水准之下，则中华信评可能会将该公司评等的评等展望调回「稳定」。可能导致前述状况的因素包括：市场情势改善，或若该公司的技术竞争力获得提升，使该公司的市占率能再度扩大。(完)