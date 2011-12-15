《外汇动态》欧元/英镑下跌动能加剧,有利於做空

0942GMT---欧元/英镑EURGBP=D4下跌的速度已经远远超过稍早的涨势.欧元花了约21小时的时间才从昨天的0.843英镑低点扳回50个跳动点,但在一个小时之内就全数回吐.

这样的下跌动能也让投机客有做空的理由.

目前涨势受阻於分时一目均衡云区,云区底部在0.8428英镑左右.有来自英国及美国的庞大卖盘.

企业买需料在0.8385英镑下方浮现.技术面目标则为下探2011年低点0.8285英镑,初步支撑则为2月15/18日低点0.8257-59.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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