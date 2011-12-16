〔全球金融〕惠誉调降欧美七家大银行评等,称金融市场挑战升高(更新版)

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路透12月15日电---评等机构惠誉调降欧美七家全球性银行评等,称因金融市场"面临更大挑战".

惠誉将巴克莱(BARC.L)和瑞士信贷CSGN.VX的长期信用评等下调两个级距,从'AA-'降至'A'.同时将美国银行(BAC.N)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)的长期评等调降一个级距.

惠誉在纽约市场常规交易时段後不久发布声明称,"经济形势发展及监管规范大幅改变"是这些银行面临金融挑战的主因.

标准普尔上月底已下调几家大型银行的评等.穆迪近日也发出降评声明.

美国银行发言人士Jerry Dubrowski在电子邮件中指出,"对这个决定影响较大的是全球经济疑虑,而非美银的具体信用品质.我们仍维持强劲的流动性水准,并继续增进资本."美银已遭三大评等机构降评.

惠誉周四并确认摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX的长期评等为'A';及法国兴业银行(SOGN.PA)'A+'的评等.(完)