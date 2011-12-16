《台湾报摘》--工商时报12月16日

* 头版头条:

--金管会委员会决议,寿险业股票未实现亏损部分可采"下半年收盘均价"或"年底评价日收盘价"两者较有利的方式计算,可望有效舒缓国内寿险业RBC跌破200%的压力,也顺利化解寿险原本年底前卖股潮.

* 其他:

--封测产业并购案再添一桩.记忆体封测厂力成(6239.TW)宣布以每股25.28台币价格,公开收购二线封测厂龙头超丰(2441.TW),以超丰周四收盘价20台币计算,溢价幅度高达26%,力成预计收购股权比例目标将达30-50%.

--奇美电(3481.TW)面临资金困境,经济部部长长施颜祥表示,奇美电的经营困境有短期问题、也有中长期问题,目前最迫切的需求,是协助奇美电度过这个寒冬,给予必要的资金纾困.

--国泰投信获得金管会核准赴大陆参股投资证券投资基金管理公司,是继富邦、元大以及群益投信,成为国内第四家经核准赴大陆地区参股投资基金管理公司的投信公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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