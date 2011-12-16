《台湾报摘》--经济日报12月16日

* 头版头条:

--摩根士丹利(Morgan Stanley)根据最新的消费者调查,将iPhone和iPad明年全球出货量预测提高逾40%,比多数华尔街券商的预期还好.如果预测成真,两项人气装置明年可望轻松缔造销售佳绩.

* 其他:

--经济部全力推动"自由经济示范区",考虑松绑区内陆资投资产业,以及大陆白领劳工来台限制.为吸引外资,拟祭财税优惠,不排除比照韩国给予"三免五减半"租税优惠.

--台湾综合研究院发布最新经济预测,明年经济成长率为4.02%,台币缓慢升值,在29.5到30兑1美元区间.台综院院长吴再益表示,明年第一季是谷底,当季经济成长率预测为2.38%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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