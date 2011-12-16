《台湾报摘》--经济日报12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--摩根士丹利(Morgan Stanley)根据最新的消费者调查,将iPhone和iPad明年全球出货量预测提高逾40%,比多数华尔街券商的预期还好.如果预测成真,两项人气装置明年可望轻松缔造销售佳绩.
* 其他:
--经济部全力推动"自由经济示范区",考虑松绑区内陆资投资产业,以及大陆白领劳工来台限制.为吸引外资,拟祭财税优惠,不排除比照韩国给予"三免五减半"租税优惠.
--台湾综合研究院发布最新经济预测,明年经济成长率为4.02%,台币缓慢升值,在29.5到30兑1美元区间.台综院院长吴再益表示,明年第一季是谷底,当季经济成长率预测为2.38%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。