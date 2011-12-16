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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:36 BJT

〔印尼评等〕睽违14年後获惠誉恢复投资级评等,标普及穆迪料跟进

* 惠誉为1997年以来首家将印尼评级提升至投资级的评等业者

* 标准普尔及穆迪给予印尼的评级距离投资级尚有一个级距的差距,预料将跟进

* 印尼的评级和金砖四国中的印度相同

* 多数投资人原先预期会在明年获调升评等

路透12月15日电---印尼周四从惠誉取得睽违已久的投资级信用评等,这也是三大主要评等公司中首家调高印尼评级的评等业者,预料将让这一新兴经济体获得提振.

这个举动彰显出印尼这个东南亚最大的经济体在近十年来稳定改善;在1997年亚洲金融危机期间,印尼的信用评等被调降至垃圾等级,而当时也是在位长达32年的强人苏哈托逊位的时候.

惠誉将印尼长期外币及本币评等双双调高一级至BBB-,跨入了10个投资级别的初步门槛,与印度、哥伦比亚以及摩洛哥同一等级.惠誉称印尼的评等展望为稳定.

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