〔印尼评等〕睽违14年後获惠誉恢复投资级评等,标普及穆迪料跟进

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 惠誉为1997年以来首家将印尼评级提升至投资级的评等业者
* 标准普尔及穆迪给予印尼的评级距离投资级尚有一个级距的差距,预料将跟进
* 印尼的评级和金砖四国中的印度相同
* 多数投资人原先预期会在明年获调升评等
路透12月15日电---印尼周四从惠誉取得睽违已久的投资级信用评等,这也是三大主要评等公司中首家调高印尼评级的评等业者,预料将让这一新兴经济体获得提振.
这个举动彰显出印尼这个东南亚最大的经济体在近十年来稳定改善;在1997年亚洲金融危机期间,印尼的信用评等被调降至垃圾等级,而当时也是在位长达32年的强人苏哈托逊位的时候.
惠誉将印尼长期外币及本币评等双双调高一级至BBB-,跨入了10个投资级别的初步门槛,与印度、哥伦比亚以及摩洛哥同一等级.惠誉称印尼的评等展望为稳定.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。