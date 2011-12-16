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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 11:21 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,月底前变动机率不大

路透台北12月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.交易商表示,今日资金状况大致维持充裕状态,近日交易商在债市小幅买超,资金调度的需求使得供应未趋於浮滥.

资金调度人士称,由於央行每日如常地在拆款市场进行调控,预料本月底降息的机率不大.在此情形下,短期难以见到RP利率向下.惟央行因应年底需求可能会让资金供应偏向宽松,届时RP利率或有微调的机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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