〔台湾债市〕RP利率持平,月底前变动机率不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.交易商表示,今日资金状况大致维持充裕状态,近日交易商在债市小幅买超,资金调度的需求使得供应未趋於浮滥.
资金调度人士称,由於央行每日如常地在拆款市场进行调控,预料本月底降息的机率不大.在此情形下,短期难以见到RP利率向下.惟央行因应年底需求可能会让资金供应偏向宽松,届时RP利率或有微调的机会.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。