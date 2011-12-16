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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 11:29 BJT

〔日本股市〕早盘略微收高,但走势似仍不稳

路透东京12月16日电---日本股市周五早盘微幅收高,美国经济有走强迹象,但市场走势仍不稳,因投资人担忧欧债危机对全球经济产生的冲击. 奥林巴斯(7733.T)大跌;公司重新发布财报後,今日稍晚将与权债人会面,引发市场揣测其将需筹资以修复财务状况. "西班牙标债结果良好,亦纾缓部分对债务危机的忧虑情绪.但单凭这点几乎无法改变市场人气,"Mita证券公司主管Hiroaki Kuramochi表示. 日经指数.N225早盘收高0.4%,成为8,409.08点;但东证股价指数.TOPX则跌0.1%至724.56点,欧洲长期投资人卖盘压抑其走势.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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