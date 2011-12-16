〔日本股市〕早盘略微收高,但走势似仍不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月16日电---日本股市周五早盘微幅收高,美国经济有走强迹象,但市场走势仍不稳,因投资人担忧欧债危机对全球经济产生的冲击. 奥林巴斯(7733.T)大跌;公司重新发布财报後,今日稍晚将与权债人会面,引发市场揣测其将需筹资以修复财务状况. "西班牙标债结果良好,亦纾缓部分对债务危机的忧虑情绪.但单凭这点几乎无法改变市场人气,"Mita证券公司主管Hiroaki Kuramochi表示. 日经指数.N225早盘收高0.4%,成为8,409.08点;但东证股价指数.TOPX则跌0.1%至724.56点,欧洲长期投资人卖盘压抑其走势.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。