〔加拿大经济〕成长前景温和加速,加元及加股2012年料走升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 加拿大丰业银行预计2012年底加元来到1.02美元
* 长期公债收益率料回升
* 多伦多证交所S&P/TSX综合指数2012年底料升至13,250点
* 加拿大、美国GDP料为成长近2%
路透多伦多12月15日电---加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)主要经济分析师及策略师周四表示,尽管欧元区危机未解,随着加拿大经济成长前景温和加速,加元和加拿大主要股价指数明年料走升.
加拿大丰业银行首席经济分析师Warren Jestin表示,今年市场所经历的极度动荡情况可能成为新常态,在全球预估时应列入考量.
尽管欧元区经济正迈向衰退,但加拿大和美国明年的经济成长预估料为略低於2%.
该行旗下投资银行部门Scotia Capital的首席汇市策略师Camilla Sutton表示,加元CAD=D4今年在主要货币中是表现最差的货币之一,但2012年加元多头的表现可望较为正面.
加拿大的AAA评等地位、发达债券市场,以及中国经济软着陆--表明大宗商品价格将受良好支撑--料有助加元兑美元明年底前走坚至0.98加元或1.02美元.
然而,近期加元/美元在年底前料下滑至1.04加元或0.9615美元.周四加元/美元约报1.0350加元.
往更远一点看,Scotia预计加拿大央行2013年将早於美国联邦储备理事会(FED,美联储)升息,利差扩大的前景应有利加元.
"我们预估数据的最大风险可能来自经济增长面,因此要麽亚洲经济较为软着陆,欧洲危机升级,要麽美国的复苏较预期弱得多...但我们的基本假设确实认为加拿大能在这种环境下坚挺."Sutton说.
Jestin还预期长期政府公债收益率上升,10年期加拿大公债收益率可能上升1个百分点,至接近3%.
加拿大指标10年券收益率CA10YT=RR周三触及数十年来低点1.899%,30年券收益率CA30YT=RR周四则触及2.501%的记录低点.
股市方面,投资组合策略主管Vincent Delisle对路透表示,目前约在11,500点左右的多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE,明年底前料升至13,250点.但明年初中国可能出现令人忧虑的数据.
"应密切关注中国."Delisle表示."对加拿大股市来说,中国数据第一季趋疲,对大宗商品和资源业的信心就会遇到阻力,因此应等中国的数据触底."(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
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