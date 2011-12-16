更正:〔路透基点〕中国无锡灵山实业签署4.5亿元六年期贷款协议--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因原文有误,内文第三段应为...所有资金成本比央行贷款基准利率高"6%",非"15%")
路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,无锡灵山实业有限公司已於12月15日与三家银行签署4.5亿元人民币六年期贷款,用於灵山旅游区三期项目建设.
中国农业银行无锡分行担任委托主办行,承贷2.5亿元人民币;中国交通银行无锡分行和江苏银行无锡分行担任一般参贷行,分别承贷1.5亿元和5,000万元人民币.
一名消息人士称,本期贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的105%,另外支付参贷费50基点.所有资金成本比央行贷款基准利率高6%.
据当地媒体报导,灵山旅游区三期建设项目总投资6.67亿元.
无锡灵山实业有限公司是灵山旅游区的开发商,该旅游区於1997年对公众开放,是闻名遐迩的佛教旅游胜地.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。