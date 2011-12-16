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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:35 BJT

更正:〔路透基点〕中国无锡灵山实业签署4.5亿元六年期贷款协议--RLPC

(更正:因原文有误,内文第三段应为...所有资金成本比央行贷款基准利率高"6%",非"15%")

路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,无锡灵山实业有限公司已於12月15日与三家银行签署4.5亿元人民币六年期贷款,用於灵山旅游区三期项目建设.

中国农业银行无锡分行担任委托主办行,承贷2.5亿元人民币;中国交通银行无锡分行和江苏银行无锡分行担任一般参贷行,分别承贷1.5亿元和5,000万元人民币.

一名消息人士称,本期贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的105%,另外支付参贷费50基点.所有资金成本比央行贷款基准利率高6%.

据当地媒体报导,灵山旅游区三期建设项目总投资6.67亿元.

无锡灵山实业有限公司是灵山旅游区的开发商,该旅游区於1997年对公众开放,是闻名遐迩的佛教旅游胜地.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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