〔台湾债市〕殖利率收高,因股市受美国经济好转提振免於破底

路透台北12月16日电---台湾债市主要殖利率周五收高.因股市受美国经济好转迹象提振,暂时免於继续破底的危机.债市多头少了施力点而退场稍事休息,殖利率因此走高.

展望下周,交易商指出,上半周将跟随国际金融环境与股市变动浮沉,但下半周因周五有明年发债计画将公布,10年增额券100/9R也紧接着在26日标售,29日则有央行理监事会议召开,届时债市殖利率的波动幅度料将加剧.

"盘势蛮尴尬的,只剩几家交易商在丢来丢去."一位外商银行交易员说.

她解释,目前殖利率曲线长短端皆面临下不去的窘境,短端有附买回(RP)利率与存单利率均未下调的压力,长端则面临寿险等实质买盘不愿追价的问题,在此情形下,若少了股市破底题材的加持,殖利率向下的空间相当有限.

美国政府报告显示,上周初请失业金人数跌至三年半低位,暗示劳工市场恢复正在增速.纽约和费城联储的12月制造业指数双双上升.纽约联储12月制造业指数升至5月来最高,费城联储12月制造业指数攀升至4月以来的最高位.

台湾股市周五收涨0.3%,加权股价指数.TWII上涨20.5点至6,785.09.昨日台股收挫2.28%,再创2009年8月底以来收盘新低位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.15 0.9975 0.9935-0.9975 3.5

10 100/9R A00109R=TWO +0.58 1.2481 *1.2390-1.2510 113.5

30 100/8 A00108=TWO +1.00 1.8300 1.8250-1.8300 1.0

* 表创该券交易以来殖利率新低

交易商人士表示,离明年总统大选剩不到一个月的时间,虽然总统马英九的选情紧张,股市与债市也多少反映此不利因素,但预料股市要跌破6,700点附近的10年均线支撑,恐将花费一番工夫.

"政府还是不断释出利多要让台股止稳,债市殖利率要靠股市崩盘向下,不容易."一寿险业交易员说.

他并指出,撇开选举的变数,台债殖利率"有些overshooting".在此情形下,20年券殖利率在1.70%、30年券在1.80%都会面临不小的压力.

离明年1月14日台湾第13任总统直选仅剩不到30天,受亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,马英九与民进党主席蔡英文陷入苦战.根据政治大学预测市场研究中心在16日公布的预测,蔡英文得票率达51.7%、马英九则为41.4%.本地联合报在14日公布的民调显示,马英九获得42%支持率、蔡英文则有35%.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8300

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2460

5 100/6 A00106=TWO 0.9975

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)