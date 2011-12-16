〔路透基点〕日胜生活科技寻募250亿台币贷款用於房地产开发

路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,日胜生活科技(2547.TW)正寻办250亿台币四年期定期贷款,用於支持台湾新北市板桥区一处住宅开发项目;这是台湾规模最大的房地产贷款之一.

台湾银行、兆丰国际商业银行及合作金库银行担任主办银行.台湾银行兼任代理行.

日胜生活董事长将为贷款作担保.该贷款包括三部分:A部分金额为104.5亿台币,以土地抵押;B部分为135.05亿台币,无担保;C部分为10.45亿台币,无担保.B部分金额可增减10%.

A、B两部分贷款用作建设资金,C部分用於担保该项目表现.

利率为一年期邮储存款利率加码175个基点,或行政院经济建设委员会的中长期利率加码175个基点.

银行受邀参与以下六个级别的贷款:

提供30亿台币或以上者,任联合主办行,得35个基点费用;

提供25-29亿台币,任主办行,得30个基点的费用;

提供20-24亿台币,任主办行,得25个基点费用;

提供15-19亿台币,任承办行,得20个基点费用;

提供10-14亿台币,任协办行,得15个基点费用;

提供5,000-9,999万台币,任经理行,得10个基点费用.

若A和B部分最终使用额度不到80%,借款方将需支付15个基点的承诺费.(完)