〔日本股市〕小幅收高,但本周仍录得跌幅(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数跌破25日均线後料仍处於下跌趋势
* Nexon重挫,首日上市表现令人失望後续跌
* 船运类股领涨,精密仪器制造商因欧元而受挫
* 奥林巴斯因获利了结及资本疑虑打压
路透东京12月16日电---日本股市日经指数周五小幅收高,此前美国经济显示走强迹象;但本周指数仍录得跌幅,因投资者持续担忧欧债危机的影响.
网络游戏业者Nexon(3659.T)在主板跌幅居冠,重挫逾11%;该股周三首日上市表现令人大失所望後,股价持续下挫.
奥林巴斯(7733.T)亦持续下滑;公司重新发布财报後与权债人会面,引发市场揣测其将需筹资以修复财务状况.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。