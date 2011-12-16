〔日本股市〕小幅收高,但本周仍录得跌幅(更新版)

(新增细节)

* 日经指数跌破25日均线後料仍处於下跌趋势

* Nexon重挫,首日上市表现令人失望後续跌

* 船运类股领涨,精密仪器制造商因欧元而受挫

* 奥林巴斯因获利了结及资本疑虑打压

路透东京12月16日电---日本股市日经指数周五小幅收高,此前美国经济显示走强迹象;但本周指数仍录得跌幅,因投资者持续担忧欧债危机的影响.

网络游戏业者Nexon(3659.T)在主板跌幅居冠,重挫逾11%;该股周三首日上市表现令人大失所望後,股价持续下挫.

奥林巴斯(7733.T)亦持续下滑;公司重新发布财报後与权债人会面,引发市场揣测其将需筹资以修复财务状况.