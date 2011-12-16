〔台湾货币市场〕短率大致平稳,下周初预料为银行申报存单高峰

* 资金较日前稍多,供需尚称平稳

* 下周初银行料卯力申报存单,或排挤短票资金

记者 高洁如

路透台北12月16日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳,市场资金较日前稍多,不过央行也收入不少游资,整体而言市场供需尚称平稳.

展望下周,交易商表示,农历年节脚步日近,预料下周初申报央行30天期存单金额将至高峰,以因应节前高涨的现金需求.不过,也有银行认为,年底到了银行的拆出入交易应会力求保守,为报央(存单)而新增的拆入需求料不致太高.

农历除夕在明年1月22日,台股在1月18日封关,货币市场交易至1月20日止,1月30日(周一)新春开红盘.

"我们还是会希望把存单尽量落在(农历)年前,所以到期的30天期存单一定都会申报,"一大型民营金控资金调度人士称.

另一票券商资金调度人士则是表示,观察封关前的存单到期情况,1月17-19日的存单到期存单金额偏少,因此估计下周初的存单申报应会到达高峰.

本地时间1503拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.398%;区间在0.299-0.74%,与上交易日相同.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,上日亦同.

**跨月落点短票利率略上移**

短票方面,交易商指出,逢周五市场短票量增加,跨月的短票利率水位略微上移至0.85%,较上日0.84-0.85%略升.

不过整体而言,月内落点的短票买气还是不差,交易利率也守在0.83%不变.整体短票利率水位大致同於上日,皆在0.83-0.85%.

周五存单到期金额为2,221.1亿台币,发行余额待稍晚公布.[TW/MMTCN]下周存单到期总额为5,115.5亿台币,到期情况分别为周一1,713.5亿、周二93.8亿、周三1,495.2亿、周四658.5亿、周五1,154.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为59亿台币;累计超额准备为566亿台币,加计前期1%的超额准备为1,543亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.交易商表示,今日资金状况大致维持充裕状态,近日交易商在债市小幅买超,资金调度的需求使得供应未趋於浮滥.

资金调度人士称,由於央行每日如常地在拆款市场进行调控,预料本月底降息的机率不大.在此情形下,短期难以见到RP利率向下.惟央行因应年底需求可能会让资金供应偏向宽松,届时RP利率或有微调的机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)