〔希腊金融〕新债发行後将取得和EFSF援助金同样的信用等级--媒体

路透雅典12月16日电---希腊报纸Kathimerini周五报导引述熟知内情人士谈话指出,希腊债务交换计画中的新发行债券信用等级将获得强化;这些消息人士熟知希腊与其民间借款人协商内容.

Kathimerini报导称,欧元区财政官员周三稍晚达成协议,新债券的信用等级将与欧洲金融稳定机构(EFSF)拨给希腊的300亿欧元贷款相同.

报导指出,如此一来,新债对於投资人而言将更为安全,使其希腊债券持仓的净现值损失降至约54%.

根据欧盟领导人10月达成的缩减债务协议,希腊计画将民间债权人持有的2,060亿欧元旧有债务缩减一半,至约1,000亿欧元.希腊先前已表示,计画提供债权人约700亿欧元的新债及300亿欧元的现金.

一名希腊财政部官员周四向路透表示,对与银行人士的协商可在未来数周完成抱有乐观预期.

希腊与其债权人的协商料将在周五於巴黎继续进行.(完)