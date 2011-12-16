〔台湾央行〕共发行2,109.1亿台币存单,发行余额减少112亿

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透台北12月16日电---台湾央行周五表示,今日共发行2,109.1亿台币存单,相较存单到期金额2,221.1亿,存单发行余额减少112亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,764.6亿台币,利率为0.87%;91天期319亿台币,利率为0.93%;182天期25.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,222亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,522.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为59亿台币,累计超额准备为566亿台币,加计前期1%的超额准备为1,543亿台币.(完)
--记者 高洁如/董永年; 审校 丁淑琴
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选