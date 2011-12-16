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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:15 BJT

《外汇动态》欧元/美元守在略高於55日均线1.3006美元的水准

0803GMT---欧元EUR=略高於55日均线约1.3006,且小时图上一目均衡云区底部约在1.2996美元.

1.30美元目前仍提供支撑,但涨势受限;据称卖单挂在约1.3050-60,在日高1.3045上方.

阻力约在1.3065,即12月8-14日跌势的38.2%回档位.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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