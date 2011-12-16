《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增246亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月16日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增246亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,522.85亿台币.上周存单发行量净减139.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/12(一) 4,936.0 4,991.0 +55.0
12/13(二) 529.0 856.0 +327.0
12/14(三) 4,409.3 4,183.8 -225.5
12/15(四) 1,020.5 1,222.0 +201.5
12/16(五) 2,221.1 2,109.1 -112.0
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总 计 13,115.9 13,361.9 +246.0
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/12(一) 520.50 145.50
12/13(二) 176.00 46.00
12/14(三) 601.00 67.50
12/15(四) 227.00 31.00
12/16(五) 319.00 25.50
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总 计 1,843.50 315.50(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。