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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:11 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增246亿台币

路透台北12月16日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增246亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,522.85亿台币.上周存单发行量净减139.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/12(一) 4,936.0 4,991.0 +55.0

12/13(二) 529.0 856.0 +327.0

12/14(三) 4,409.3 4,183.8 -225.5

12/15(四) 1,020.5 1,222.0 +201.5

12/16(五) 2,221.1 2,109.1 -112.0

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总 计 13,115.9 13,361.9 +246.0

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/12(一) 520.50 145.50

12/13(二) 176.00 46.00

12/14(三) 601.00 67.50

12/15(四) 227.00 31.00

12/16(五) 319.00 25.50

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总 计 1,843.50 315.50(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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