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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:43 BJT

《外汇动态》澳元100日及21日均线分别位於1.0007及1.0025美元

0829GMT---澳元AUD=D4及新西兰元NZD=D4表现突出,受惠於风险胃纳好转及空头回补的程度更胜於欧元.

澳元触及1.0020後,目前涨0.7%至0.9982,已脱离周四低位0.9862美元.

澳元目前停留在100日均线1.0007美元下方,据称停止单挂在1.0035,略高於21日均线1.0025美元.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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