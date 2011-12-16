〔台湾汇市〕台币兑美元收盘持平,下周假期气氛趋浓料偏盘整

路透台北12月16日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微升0.1分,国际汇市走势不明,市场交投情势依然脆弱,连带台币亦呈现量缩狭幅整理;预期可能因为耶诞假期临近,而使盘势亦形淡静.

汇银人士表示,今日本地即期市场有见油款等进口商的美元买盘,但银行间多数在场外观望,高低点差距仅仅6分.海外无本金交割远期外汇(NDF)则见寿险业的美元卖单,但亦因为流动性差而使价格波动放大.台币短线料持续偏弱整理.

"今天还是盘整偏弱,因为市场风险意愿不是很好",一本地银行交易人士称,"下周可能更安静,除非台股有大波动."

他并指出,由於台币已接连走贬几天,出口商的美元卖盘目前较为缩手,多是高挂价格等候.

市场人士表示,预估下周台币主要交易区间在30.250-30.400,不过,若欧洲再爆重大消息,或台股再次破底,则台币也不排除朝30.500的前低测试.

台币今日收在30.369,累计本周贬值1.3角.

海外汇市部份,亚洲时段,欧元受空头回补激励脱离11个月低点,但本周仍下挫2.5%.因西班牙公债标售受到追捧和美国公布强劲经济数据後,风险资产普遍迎来空头回补.不过,市场情绪依然脆弱.[FRX/CN]

台湾加权指数.TWII周五收盘上涨0.3%,至6,785.09点;,外资及陆资在台股卖超2.99亿台币,连续四日卖超,累计金额88.42亿台币.[ID:nCT0426132]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.369 30.370 30.310-30.370 30.370 6.21 10.51

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.352 30.356 30.310-30.355 30.310 2.94 3.29

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.120/-0.100

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