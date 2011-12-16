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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:21 BJT

《外汇动态》建议宜在当前水准放空英镑/美元--摩根士丹利

0904GMT---摩根士丹利分析师表示,对放空英镑/美元GBP=D4而言,当前水准"极具吸引力".

"在下周将发布消费者信心数据及英国央行会议纪录的情况下,我们相信英镑/美元赶上欧元/美元的跌势,只是时间早晚的问题而已."

欧元/美元自10月底高点至本周低位跌幅已超过9%,英镑/美元同时跌幅则在4.7%左右.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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