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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:25 BJT

《外汇动态》澳元可能难以升破一目均衡云区

0858GMT--多家亚洲央行出手挺升本币,加之印尼与菲律宾评级被上调,对澳元AUD=D4等风险货币构成了支撑.同时企业也在买入,交易员担心出现轧空.

卖单设在21日移动均线切入位1.0024与1.0040-45之前,略低於12月9-12日高位1.0048/52.

停止单设在上述水准之上.不过只要停止单被触发,就可能提供抛售机会.突破一目均衡云区的底部1.0077或有难度.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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