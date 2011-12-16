〔欧洲汇市〕英镑持稳,但或有可能赶上欧元的跌势

* 英镑/欧元逼近10个月高位 * 欧元区人气薄弱,但英国经济也有自己的问题 * 英镑/美元走势看似不稳,支撑在1.5475/15 路透伦敦12月16日电---英镑兑欧元EURGBP=D4周五持稳於近10个月高位,欧债危机令欧元笼罩阴霾;但英国经济自身处於脆弱境地,因此英镑进一步的涨势料将迟缓. 上周举行关键的峰会几未为欧债市场及欧洲银行业带来喘息之机,在欧元区国家债信评等可能下调的情况下,欧元区人气仍相形薄弱.