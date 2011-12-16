〔欧洲汇市〕英镑持稳,但或有可能赶上欧元的跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑/欧元逼近10个月高位 * 欧元区人气薄弱,但英国经济也有自己的问题 * 英镑/美元走势看似不稳,支撑在1.5475/15 路透伦敦12月16日电---英镑兑欧元EURGBP=D4周五持稳於近10个月高位,欧债危机令欧元笼罩阴霾;但英国经济自身处於脆弱境地,因此英镑进一步的涨势料将迟缓. 上周举行关键的峰会几未为欧债市场及欧洲银行业带来喘息之机,在欧元区国家债信评等可能下调的情况下,欧元区人气仍相形薄弱.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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