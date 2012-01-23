〔澳洲股市〕小幅收低涨势暂歇,因希腊债务谈判尚未有结果

路透悉尼1月23日电---澳洲股市周一收盘下跌0.3%,因希腊债务谈判的前景具有不确定性,令投资人重新评估持仓,而在这之前澳洲股指今年以来已经上涨超过4%.

本地将於周三公布通胀数据,预料可能会影响下个月初的澳洲央行政策检讨,而美国周五将公布的国内生产总值(GDP)数据也让投资人有理由不押注风险资产.