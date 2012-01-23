〔金属期市〕期铜小幅下跌,亚洲春节假期交投极度清淡

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透新加坡1月23日电---伦敦期铜周一在亚洲盘中小幅下跌,交易极为清淡,因包括中国在内等许多市场因为农历新年价期而休市,而其他市场则审慎观察希腊避免债务违约的下一步举措.
亚洲股市中止上周的涨势,因希腊此前无法与民间债权人达成协议,令审慎气氛再度升温.
尽管周末数据显示,中国12月精炼铜进口较前月成长18.3%至406,937吨的纪录新高,但未能让铜价获得太大支撑.
0713GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.2%,报每吨8,208美元.成交量只有少得可怜的604口.
LME期铜周五一度升至8,428.50美元,创去年9月以来新高,但在数据显示中国制造业在2012年初有了个迟钝的开局後,铜价涨幅缩小.
再加上近期数据显示中国2011年第四季成长力道为两年半来最为疲软,令人担相中国未来的铜需求.
由於中国及多数亚洲市场休市,投资人等代欧元区财经首长对於希腊债务重整条件的决议,这是希腊取得第二套援助的一部份;此前希腊与民间债权人的谈判中,民间债权人称已经让无可让.
希腊债务重整谈判若获得成功,应会提振欧元,并拉高基本金属价格;欧元在亚洲时段已经脱离稍早低点.
0713GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8208.00 -17.00 -0.21 8.00
上海期铜 60720 160 +0.26 9.68
COMEX期铜 373.35 -1.15 -0.31 8.66
LME期铝 2211.50 -3.50 -0.16 9.48
上海期铝 16395 30 +0.18 3.47
LME期锌 2014.00 2.00 +0.10 9.16
上海期锌 15855 195 +1.25 7.16
LME期镍 20450.00 0.00 +0.00 9.30
LME期铅 2181.50 -2.50 -0.11 7.20
上海期铅 16120.00 120.00 +0.75 5.46
LME期锡 21850.00 0.00 +0.00 13.80
LME/上海套利价差^ 98
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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