〔金属期市〕期铜小幅下跌,亚洲春节假期交投极度清淡

路透新加坡1月23日电---伦敦期铜周一在亚洲盘中小幅下跌,交易极为清淡,因包括中国在内等许多市场因为农历新年价期而休市,而其他市场则审慎观察希腊避免债务违约的下一步举措.

亚洲股市中止上周的涨势,因希腊此前无法与民间债权人达成协议,令审慎气氛再度升温.

尽管周末数据显示,中国12月精炼铜进口较前月成长18.3%至406,937吨的纪录新高,但未能让铜价获得太大支撑.

0713GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.2%,报每吨8,208美元.成交量只有少得可怜的604口.

LME期铜周五一度升至8,428.50美元,创去年9月以来新高,但在数据显示中国制造业在2012年初有了个迟钝的开局後,铜价涨幅缩小.

再加上近期数据显示中国2011年第四季成长力道为两年半来最为疲软,令人担相中国未来的铜需求.

由於中国及多数亚洲市场休市,投资人等代欧元区财经首长对於希腊债务重整条件的决议,这是希腊取得第二套援助的一部份;此前希腊与民间债权人的谈判中,民间债权人称已经让无可让.

希腊债务重整谈判若获得成功,应会提振欧元,并拉高基本金属价格;欧元在亚洲时段已经脱离稍早低点.

0713GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8208.00 -17.00 -0.21 8.00

上海期铜 60720 160 +0.26 9.68

COMEX期铜 373.35 -1.15 -0.31 8.66

LME期铝 2211.50 -3.50 -0.16 9.48

上海期铝 16395 30 +0.18 3.47

LME期锌 2014.00 2.00 +0.10 9.16

上海期锌 15855 195 +1.25 7.16

LME期镍 20450.00 0.00 +0.00 9.30

LME期铅 2181.50 -2.50 -0.11 7.20

上海期铅 16120.00 120.00 +0.75 5.46

LME期锡 21850.00 0.00 +0.00 13.80

LME/上海套利价差^ 98

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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