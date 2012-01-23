〔国际油市〕布兰特原油持稳在110美元附近,希腊与伊朗效应相互抵消

路透新加坡1月23日电---布兰特原油周一持稳於110美元附近,因欧洲需求的疑虑被西方国家与伊朗紧张情势所造成的中东供给面隐忧所抵销.

欧元区各国财长周一将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.解决此一议题是避免希腊失序违约、从而危及整个欧元区的关键.