〔国际油市〕布兰特原油持稳在110美元附近,希腊与伊朗效应相互抵消

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透新加坡1月23日电---布兰特原油周一持稳於110美元附近,因欧洲需求的疑虑被西方国家与伊朗紧张情势所造成的中东供给面隐忧所抵销.
欧元区各国财长周一将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.解决此一议题是避免希腊失序违约、从而危及整个欧元区的关键.
欧盟各国政府亦料将在周一就伊朗核子问题的新制裁措施达成协议,包括逐渐施行原油禁运的计画.
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。