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债券 | 2012年 1月 23日 星期一 17:31 BJT

〔标题新闻〕西班牙央行初估第四季GDP年增率为0.3%,较前季萎缩0.3%,2011全年成长0.7%

注:GDP为国内生产总值缩写

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