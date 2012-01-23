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货币新闻 | 2012年 1月 23日 星期一 19:05 BJT

〔钢铁产业〕2011年全球钢铁生产为15.27亿吨的纪录新高--国际钢铁协会

路透伦敦1月23日电---2011年全球钢铁产量创下纪录新高,但增速较前一年度大幅下滑,因欧盟主权债务危机深化且中国的经济增长放缓.

国际钢铁协会周一公布的数据显示,2011年全球钢铁生产触及15.27亿吨的记录新高,成长6.8%.2010年产量增幅则为15%.

数据还显示,2011年中国钢铁生产触及6.955亿吨的记录新高,成长8.9%,2010年增幅为9.3%.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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