〔钢铁产业〕2011年全球钢铁生产为15.27亿吨的纪录新高--国际钢铁协会

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透伦敦1月23日电---2011年全球钢铁产量创下纪录新高,但增速较前一年度大幅下滑,因欧盟主权债务危机深化且中国的经济增长放缓.
国际钢铁协会周一公布的数据显示,2011年全球钢铁生产触及15.27亿吨的记录新高,成长6.8%.2010年产量增幅则为15%.
数据还显示,2011年中国钢铁生产触及6.955亿吨的记录新高,成长8.9%,2010年增幅为9.3%.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。