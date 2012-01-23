〔全球经济〕欧洲应提高救助基金规模并考虑发现共同债券--IMF总裁

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透柏林1月23日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示:
* 希望IMF的放贷能力能够增加至多5,000亿欧元,估计未来数年全球融资缺口可能高达1万亿(兆)美元
* 欧洲财政协议应该有其他风险分摊措施为辅,例如欧元区公债/票券或债务赎回基金
* 将欧洲金融稳定机构(EFSF)转入欧洲稳定机制(ESM)并扩大ESM规模将"大大地有助於"对抗意大利及西班牙风险.(完)
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。