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货币新闻 | 2012年 1月 23日 星期一 19:42 BJT

〔全球经济〕欧洲应提高救助基金规模并考虑发现共同债券--IMF总裁

路透柏林1月23日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示:

* 希望IMF的放贷能力能够增加至多5,000亿欧元,估计未来数年全球融资缺口可能高达1万亿(兆)美元

* 欧洲财政协议应该有其他风险分摊措施为辅,例如欧元区公债/票券或债务赎回基金

* 将欧洲金融稳定机构(EFSF)转入欧洲稳定机制(ESM)并扩大ESM规模将"大大地有助於"对抗意大利及西班牙风险.(完)

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