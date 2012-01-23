〔路透调查〕ECB进行三年期资金操作後,取得无担保融资的难度已降低

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透班加罗尔1月23日电---周一公布的路透调查显示:
* 受访的26家交易商有15家称在欧洲央行进行三年期资金操作後,取得无担保融资的难度已降低
* 欧洲央行将在三个月期融资操作中释出350亿欧元(10月标售到期金额为445.6亿欧元)
* 欧洲央行将在七日再融资操作中释出1,200亿欧元(上次标售释出金额1,270亿欧元)
* 欧洲央行上周可能耗资25亿欧元买进公债(1月13日当周买进金额为37.7亿) (完)
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。