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货币新闻 | 2012年 1月 23日 星期一 19:53 BJT

〔路透调查〕ECB进行三年期资金操作後,取得无担保融资的难度已降低

路透班加罗尔1月23日电---周一公布的路透调查显示:

* 受访的26家交易商有15家称在欧洲央行进行三年期资金操作後,取得无担保融资的难度已降低

* 欧洲央行将在三个月期融资操作中释出350亿欧元(10月标售到期金额为445.6亿欧元)

* 欧洲央行将在七日再融资操作中释出1,200亿欧元(上次标售释出金额1,270亿欧元)

* 欧洲央行上周可能耗资25亿欧元买进公债(1月13日当周买进金额为37.7亿) (完)

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