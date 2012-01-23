〔国际油市〕伊朗议员称若原油出口受阻,"绝对会"关闭霍尔木兹海峡

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透德黑兰1月23日电---一名伊朗资深国会议员周一表示,若新的制裁方案阻止其原油出口,将会关闭波斯湾的出入口,重申一个月前官方所曾提出的威胁,当时曾导致油价短暂上涨.
"若伊朗原油销售受到干扰,则肯定会关闭霍尔木兹海峡."国会外交事务及国家安全委员会副主管Mohammad Kossari向半官方媒体Fars表示.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。