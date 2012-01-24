〔欧股业绩〕西门子第一季度营业利润下滑23%,逊於市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透法兰克福1月24日电---德国大型集团西门子(SIEGn.DE)周二公布第一季度营业利润下滑23%,因欧债问题对其业务造成冲击.
包括工业、能源、医疗及基础建设等主要业务的获利下滑23%至16.01欧元(20.9亿美元),较路透调查分析师的最低预估值还差.
市场平均预期营业利润为20.97亿欧元,较上年同期的20.88亿成长0.4%.最低的预估值为19.33亿欧元.
在截至12月31日止的季度中,西门子提列约3.44亿欧元的费用,主要来自电力传输及运输等事业,以及医疗事业重整成本.(完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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