〔欧股业绩〕西门子第一季度营业利润下滑23%,逊於市场预期

路透法兰克福1月24日电---德国大型集团西门子(SIEGn.DE)周二公布第一季度营业利润下滑23%,因欧债问题对其业务造成冲击.

包括工业、能源、医疗及基础建设等主要业务的获利下滑23%至16.01欧元(20.9亿美元),较路透调查分析师的最低预估值还差.

市场平均预期营业利润为20.97亿欧元,较上年同期的20.88亿成长0.4%.最低的预估值为19.33亿欧元.

在截至12月31日止的季度中,西门子提列约3.44亿欧元的费用,主要来自电力传输及运输等事业,以及医疗事业重整成本.(完)