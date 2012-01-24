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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 15:32 BJT

〔日本经济〕央行总裁白川方明:审议委员会一致认为日本复苏时程延後

路透东京1月24日电---日本央行总裁白川方明周二在政策会议後的记者会上表示:

* 审议委员会一致认为日本复苏时程延後

* 欧债问题仍是日本经济的最大风险

* 欧洲问题已经通过多个管道影响日本经济

* 全球融资紧张情势略为纾缓,但市场不确定性仍高

* 欧债情势进一步恶化可能引发全球信贷紧缩

* 日本贸易赤字可能是受到燃料成本升高等暂时性因素影响

* 并不预期日本会迈向经常帐赤字

* 将全面观察日圆兑欧元升值风险对日本经济造成的负面冲击

* 日圆兑欧元升值可能通过企业营收及信心等层面损及日本经济.(完)

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