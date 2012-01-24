〔日本经济〕央行总裁白川方明:审议委员会一致认为日本复苏时程延後

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京1月24日电---日本央行总裁白川方明周二在政策会议後的记者会上表示:
* 审议委员会一致认为日本复苏时程延後
* 欧债问题仍是日本经济的最大风险
* 欧洲问题已经通过多个管道影响日本经济
* 全球融资紧张情势略为纾缓,但市场不确定性仍高
* 欧债情势进一步恶化可能引发全球信贷紧缩
* 日本贸易赤字可能是受到燃料成本升高等暂时性因素影响
* 并不预期日本会迈向经常帐赤字
* 将全面观察日圆兑欧元升值风险对日本经济造成的负面冲击
* 日圆兑欧元升值可能通过企业营收及信心等层面损及日本经济.(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选