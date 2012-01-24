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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 18:49 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场观望本周公债标售

路透伦敦1月24日电---美国公债收益率周二在欧洲市场几无变动,本周有大量新债标售,而希腊新债换旧债协商受挫仅对德债带来温和的提振效果.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR近持平於2.07%,距离上日高点2.09%不远,这是12月8日以来的最高.两年期公债收益率US2YT=RR持平於0.24%.

欧元区财政部长周一会议回绝了希腊民间债权人的重整债务提议,让协商人士重返谈判桌,并使得希腊违约的威胁升温.

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