〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场观望本周公债标售

路透伦敦1月24日电---美国公债收益率周二在欧洲市场几无变动,本周有大量新债标售,而希腊新债换旧债协商受挫仅对德债带来温和的提振效果.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR近持平於2.07%,距离上日高点2.09%不远,这是12月8日以来的最高.两年期公债收益率US2YT=RR持平於0.24%.