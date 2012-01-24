〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场观望本周公债标售

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦1月24日电---美国公债收益率周二在欧洲市场几无变动,本周有大量新债标售,而希腊新债换旧债协商受挫仅对德债带来温和的提振效果.
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR近持平於2.07%,距离上日高点2.09%不远,这是12月8日以来的最高.两年期公债收益率US2YT=RR持平於0.24%.
欧元区财政部长周一会议回绝了希腊民间债权人的重整债务提议,让协商人士重返谈判桌,并使得希腊违约的威胁升温.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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