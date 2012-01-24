〔表格〕加拿大11月零售销售较前月增长0.3%,为连续第四个月扩增

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---加拿大统计局周二公布,11月零售销售较前月增长0.3%,为连续第四个月扩增,扣除汽车的零售销售增加0.3%.
(百分比变动) 11月 11月 10月(修正值) 10月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.3 +3.1 +0.9 +1.0
扣除汽车/零部件 +0.3 +3.0 +0.6 +0.7
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,11月总体零售销售较上月增长0.2%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)
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--编译 张明钧;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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