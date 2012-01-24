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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 21:41 BJT

〔表格〕加拿大11月零售销售较前月增长0.3%,为连续第四个月扩增

路透1月24日电---加拿大统计局周二公布,11月零售销售较前月增长0.3%,为连续第四个月扩增,扣除汽车的零售销售增加0.3%.

(百分比变动) 11月 11月 10月(修正值) 10月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.3 +3.1 +0.9 +1.0

扣除汽车/零部件 +0.3 +3.0 +0.6 +0.7

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,11月总体零售销售较上月增长0.2%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)

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--编译 张明钧;审校 丁琦

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