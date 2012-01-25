〔东京美债〕10年期公债收益率在亚洲盘中上扬,等待FED最新会议结论

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透东京1月25日电---美国指标公债收益率(殖利率)周三在亚洲市场上涨,但投资人大多作壁上观,等候美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布最新的会议结论,预料FED将会祭出宣告决策官员利率预估的新措施.
美国10年期公债收益率US10YT=RR小涨至2.072%,纽约尾盘报2.060%,东京周二报2.042%.10年期公债收益率周五曾升至2.094%,创12月初以来高点.
30年期公债收益率US30YT=RR持稳於纽约尾盘水准,报3.15%,高逾上日的3.14%.
"随着冒险意愿改善,可能会有一些抛盘,但整体而言投资人仍在等待FED会议的结论,而欧债情势仍具有不确定性,应会支撑公债价格,并让收益率走势受到箝制一段时间."一日系经纪商市场人士表示.
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。