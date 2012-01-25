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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 14:29 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率在亚洲盘中上扬,等待FED最新会议结论

路透东京1月25日电---美国指标公债收益率(殖利率)周三在亚洲市场上涨,但投资人大多作壁上观,等候美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布最新的会议结论,预料FED将会祭出宣告决策官员利率预估的新措施.

美国10年期公债收益率US10YT=RR小涨至2.072%,纽约尾盘报2.060%,东京周二报2.042%.10年期公债收益率周五曾升至2.094%,创12月初以来高点.

30年期公债收益率US30YT=RR持稳於纽约尾盘水准,报3.15%,高逾上日的3.14%.

"随着冒险意愿改善,可能会有一些抛盘,但整体而言投资人仍在等待FED会议的结论,而欧债情势仍具有不确定性,应会支撑公债价格,并让收益率走势受到箝制一段时间."一日系经纪商市场人士表示.

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