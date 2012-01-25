〔泰国央行〕降息25个基点至3.00%,协助加速经济复苏

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透曼谷1月25日电---泰国央行周三表示:
* 调降政策利率25个基点至3.00%
* 3.0%的利率对未来经济及通胀是合适的
* 利率并未处於下行趋势
* 洪灾的冲击大於预期,重建进度较预期缓慢
* 制造业将在第三季底恢复正常,而非在第二季
* 通胀压力趋缓
* 一致通过利率决议
* 政府支出仍为通胀风险之一
* 2011年国内生产总值(GDP)增幅将低於先前预期的1.8%
* 降息将协助加速经济复苏(完)
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。