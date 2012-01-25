版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 15:36 BJT

〔泰国央行〕降息25个基点至3.00%,协助加速经济复苏

路透曼谷1月25日电---泰国央行周三表示:

* 调降政策利率25个基点至3.00%

* 3.0%的利率对未来经济及通胀是合适的

* 利率并未处於下行趋势

* 洪灾的冲击大於预期,重建进度较预期缓慢

* 制造业将在第三季底恢复正常,而非在第二季

* 通胀压力趋缓

* 一致通过利率决议

* 政府支出仍为通胀风险之一

* 2011年国内生产总值(GDP)增幅将低於先前预期的1.8%

* 降息将协助加速经济复苏(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐