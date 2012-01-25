〔国际油市〕布兰特原油持稳在110美元上方,因伊朗问题且需求前景好转

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透新加坡1月25日电---布兰特原油周三持稳於110美元上方,因伊朗再度扬言封锁霍尔木兹海峡引发供给面疑虑,而欧洲及美国的正面经济数据则令人期待需求前景改善.
全球最大原油消费国--美国看来已经摆脱低潮,路透调查分析师预估中值显示,10-12月当季美国国内生产总值(GDP)环比年率成长3.0%.
多项调查显示欧元区可能已经脱离衰退,因本月服务业景气意外回温,市场信心因而获得提振.数据显示德国1月服务业创下七个月以来最快扩张脚步,法国服务业则是呈现8月以来最快速的成长.
0650GMT,近月布兰特原油期货LCOc1上涨0.32美元至每桶110.35美元,扳回上日多数跌幅.美国原油期货CLc1上涨0.08美元至99.03美元,上日结算价跌破50日均线99.19美元.
"我们见到相对稳健的需求状况,昨日制造业数据更是强化了这样的看法."CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示.
"另一方面,我们见到市场供给趋紧,闲置产能无多."(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。