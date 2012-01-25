〔欧洲汇市〕瑞郎持平,市场关注FOMC会议及希腊情势发展

* 市场焦点从希腊转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议

* 若FED维持超低利率政策,美元料兑瑞郎上涨

路透苏黎世1月25日电---瑞郎周三几无变动,市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果,以及更多希腊解决债务危机的细节.

"目前焦点主要在欧洲及希腊.如果希腊达成解决方案,瑞郎兑欧元将走弱.若无未有结论,则瑞郎兑欧元可能升向1.20瑞郎."Sarasin分析师Alessandro Bee表示.

希腊及民间债权人尚未能就减计希腊债务幅度敲定协议,这是取得援助资金的重要步骤,但是今日所有目光料将全数集中在美国联邦储备理事会(FED,美联储).

"我认为另外一个引爆点为FOMC会议.若FOMC维持政策利率於当前低档,则美元兑瑞郎可能升值,因市场会将之解读为FED愿意扶助经济的讯号,而非美国经济疲弱的迹象."他说道.

0737GMT,瑞郎兑欧元EURCHF=较纽约收盘价下跌0.1%至1.2099瑞郎.

瑞郎兑美元CHF=持平於0.9277.

瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)强调该行已经准备好不计成本地扞卫去年9月设定的欧元/瑞郎汇价限制,他并周二的演说中表示,瑞郎仍遭到高估,但应该会进一步贬值.

"丹亭的说法并不太令人感到意外,但这也表示瑞士央行仍全面应战中."瑞银集团分析师Reto Huenerwadel在一份报告中表示.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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