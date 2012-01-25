〔欧股业绩〕爱立信第四季获利腰斩,预期将面临挑战

* 第四季核心获利为41亿瑞典克朗,市场预估为74亿

* 第四季营收为637亿瑞典克朗,市场预估为672亿

* 预期毛利维持疲弱,客户心态审慎

记者 Simon Johnson 编译 张明钧

路透斯德哥尔摩1月25日电---全球最大行动通讯设备制造商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)周三公布第四季获利腰斩,因全球经济放缓打击新设备需求,该公司并预估电信网络营运商未来数月仍对支出保持审慎.

电信业者在2011年多数时间大量投资升级网络,以因应智能手机及平板电脑的数据流量激增,但投资活动料将放缓,特别是在美国.

爱立信周三表示,该公司见到部分电信业者在第四季因宏观经济情势不振而更加审慎,景气趋疲导致该公司主要的网络设备营收较上年同期下滑9%.

上述的效应在美国及俄罗斯尤其明显.

在此同时,欧洲方面毛利偏低的合约亦让爱立信获力能力持续受到打压.

"短期而言,我们预期电信营运商将持续在支出方面保持审慎,反映宏观经济及政策不确定性等因素."爱立信执行长Hans Vestberg表示.

"我们将持续执行我们的策略,意谓着短期将会着重於扩大网络涵盖范围及网络更新专案,而非扩大容量的专案."