〔欧股业绩〕爱立信第四季获利腰斩,预期将面临挑战

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
* 第四季核心获利为41亿瑞典克朗,市场预估为74亿
* 第四季营收为637亿瑞典克朗,市场预估为672亿
* 预期毛利维持疲弱,客户心态审慎
记者 Simon Johnson 编译 张明钧
路透斯德哥尔摩1月25日电---全球最大行动通讯设备制造商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)周三公布第四季获利腰斩,因全球经济放缓打击新设备需求,该公司并预估电信网络营运商未来数月仍对支出保持审慎.
电信业者在2011年多数时间大量投资升级网络,以因应智能手机及平板电脑的数据流量激增,但投资活动料将放缓,特别是在美国.
爱立信周三表示,该公司见到部分电信业者在第四季因宏观经济情势不振而更加审慎,景气趋疲导致该公司主要的网络设备营收较上年同期下滑9%.
上述的效应在美国及俄罗斯尤其明显.
在此同时,欧洲方面毛利偏低的合约亦让爱立信获力能力持续受到打压.
"短期而言,我们预期电信营运商将持续在支出方面保持审慎,反映宏观经济及政策不确定性等因素."爱立信执行长Hans Vestberg表示.
"我们将持续执行我们的策略,意谓着短期将会着重於扩大网络涵盖范围及网络更新专案,而非扩大容量的专案."
包括重整费用的税前息前获利(EBIT)为41亿瑞典克朗(6.05亿美元),低於路透调预估,预估区间为58-94亿瑞典克朗.
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。