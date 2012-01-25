〔英国央行〕部分委员认为可能有必要扩大量化宽松--会议记录

路透伦敦1月25日电---英国央行周三公布1月会议记录显示:

* 货币政策委员会1月是以9-0的票数通过维持利率於0.5%不变

* 货币政策委员会1月是以9-0的票数通过维持购买资产规模於2,750亿英镑

* 部分货币政策委员会委员认为可能有必要进一步扩大量化宽松规模

* 部分货币政策委员会(MPC)委员认为闲置产能有高於11月通胀报告预估的风险

* 其他委员认为通胀风险大致均衡,但通胀能否降至目标以下不甚明朗

* 来自全球经济的下行风险相当显着,最为严峻的近期风险已经趋缓

* 英国2011年第四季及2012年第一季产出可能大致持平

* 英国通胀料在未来数月大幅下滑,但进一步下滑幅度及速度尚不明朗

* 能源价格及中东紧张情势等消息好坏不一,油价大幅上涨风险升高