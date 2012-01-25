〔英国央行〕部分委员认为可能有必要扩大量化宽松--会议记录

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透伦敦1月25日电---英国央行周三公布1月会议记录显示:
* 货币政策委员会1月是以9-0的票数通过维持利率於0.5%不变
* 货币政策委员会1月是以9-0的票数通过维持购买资产规模於2,750亿英镑
* 部分货币政策委员会委员认为可能有必要进一步扩大量化宽松规模
* 部分货币政策委员会(MPC)委员认为闲置产能有高於11月通胀报告预估的风险
* 其他委员认为通胀风险大致均衡,但通胀能否降至目标以下不甚明朗
* 来自全球经济的下行风险相当显着,最为严峻的近期风险已经趋缓
* 英国2011年第四季及2012年第一季产出可能大致持平
* 英国通胀料在未来数月大幅下滑,但进一步下滑幅度及速度尚不明朗
* 能源价格及中东紧张情势等消息好坏不一,油价大幅上涨风险升高
* 没有明确的理由认为量化宽松的影响与第一轮状况有实质差异 (完)
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。